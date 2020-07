Veröffentlicht am 5. Juli 2020 von wwa

KIRCHEN – Diebstahl eines Renault Twingo in Kirchen – Im Zeitraum von Mittwoch auf Donnerstag, 01. bis 02. Juli 2020, zwischen 22:00 und 10:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen weißen Renault Twingo mit dem Kennzeichen AK-MN 218 aus der Jungenthaler Straße in Kirchen. Der Pkw war dort am Straßenrand geparkt. Auf welche Art und Weise das Fahrzeug entwendet wurde, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei