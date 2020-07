Veröffentlicht am 5. Juli 2020 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall durch Trunkenheit am Steuer – eine Person verletzt – Am Mittwochabend, 01. Juli 2020, gegen 22:30 Uhr, befuhr ein 49jähriger Fahrzeugführer mit seinem Porsche die L 278 aus Richtung Wissen kommend in Fahrtrichtung Morsbach. In Höhe der Firma Kleusberg geriet er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Porsche ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im abschüssigen Grünstreifen stehen. Der Mann erlitt leichte Verletzungen, am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 60.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem 49jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 0,57 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Quelle: Polizei