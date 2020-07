Veröffentlicht am 5. Juli 2020 von wwa

DIERDORF – Sachbeschädigungen durch unbekannte Randalierer – Polizei sucht Zeugen – Am Wochenende sind im Zeitraum vom 26. bis 28. Juni 2020, in der Selterser Straße in Dierdorf durch unbekannte Täter mehrere Sachbeschädigungen begangen worden. Die Randalierenden haben Blumenkästen gewaltsam zerstört, einen Zaun beschädigt, Gullideckel entfernt und in den Holzbach geworfen, sowie mehrere Mülltonnen umgeworfen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei