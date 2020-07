Veröffentlicht am 5. Juli 2020 von wwa

NEUSTADT (Wied) Diebstahl eines Rucksack – Am Donnerstagnachmittag, 03. Juli 2020, wurde einer 52jährigen Frau zwischen 17:30 und 18:00 Uhr im Naherholungsgebiet „Berschau“ in Neustadt (Wied) ein Rucksack gestohlen. Die Frau ging mit ihrem Hund spazieren, als sich ein Fahrradfahrer von hinten näherte und ihr beim Vorbeifahren den Rucksack ohne erkennbaren Kraftaufwand vom Rücken zog, den sie lediglich mit einem Riemen über der Schulter trug. Bei dem Rucksack handelt es sich um einen braunen Lederrucksack mit relativ dünnen Trageriemen. Darin befanden sich das Mobiltelefon, Marke Huawei, älteres Modell und der Bundespersonalausweis. Den Täter konnte sie nur vage beschreiben: vermutlich männlich, dunkler Kapuzenpullover mit über den Kopf gezogener Kapuze. Das Fahrrad konnte sie nicht beschreiben. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei