Veröffentlicht am 5. Juli 2020 von wwa

KATZWINKEL – Erstkommunion in Wissen – In der Verbandsgemeinde Wissen verteilte sich die Erstkommunion auf insgesamt sieben Gottesdienste. Denn wegen der Coronakrise musste der Mindestabstand natürlich auch in Gotteshäusern gewahrt bleiben. Eingeladen waren jeweils höchstens zehn Kinder mit ihren nächsten Angehörigen.

Da in den übrigen Kirchen des Seelsorgebereichs „Obere Sieg“ nicht genügen Platz war, empfingen alle Kinder ihre erste heilige Kommunion in der Pfarrkirche „Kreuzerhöhung“ zu Wissen. Eltern, Kinder und Katecheten trugen jeweils die Fürbitten vor. Die Gruppenkerze fand einen Platz vor der Marienstatue und wird bei künftigen Gottesdiensten entzündet.

Aus Katzwinkel/Elkhausen feierten Erstkommunion: Selina Herzog, Hannah Neuhaus, Laurenz Weber, Nils Dietershagen, Maximilian Hallerbach, Marius Hombach, Joel Kiss, Leon Mockenhaupt und Leo Krämer. Pfarrvikar Dr. Michael Schmitz ging während der Eucharistiefeier auf die Kinder ein und machte sie mit der Bedeutung dieses besonderen Tags vertraut.