Veröffentlicht am 4. Juli 2020 von wwa

ELKENROTH – Scheibe an Bagger eingeschlagen – Dienstagnacht, 02. Juli 2020, wurde an einem Bagger in Elkenroth eine Scheibe eingeschlagen. Der Bagger befand sich auf einer Baustelle am Elkenrother Sportplatz. Zeugen, die am Abend oder in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Betzdorf zu melden. Quelle: Polizei