Veröffentlicht am 4. Juli 2020 von wwa

KIRCHEN-WEHBACH – Schwerer Verkehrsunfall in Kirchen-Wehbach – Eine Person schwer verletzt – Am Mittwochabend, 02. Juli 2020, kam es in Kirchen-Wehbach zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw, wobei eine Person schwer verletzt wurde. Der 54jährige Fahrer eines VW missachtete den ersten Ermittlungen der Polizei zufolge beim Vorbeifahren an geparkten Fahrzeugen den Vorrang des Gegenverkehrs und stieß demzufolge mit dem entgegenkommenden Audi eines 20jährigen Mannes zusammen, der dabei schwerverletzt wurde. Eingesetzt waren neben Notarzt und Rettungsdienst auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Kirchen und Niederfischbach zur Befreiung des Verletzen aus dem Fahrzeugwrack. Quelle: Polizei