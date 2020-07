Veröffentlicht am 13. Juli 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Im Haus Felsenkeller gibt es erneut ein Lernangebot aus der Eselschule – Der kleine Eselführerschein kann ab dem 27. Juli erneut in einer Mischung aus Online-Lernen und Praxis erworben werden.

Esel gelten als widerspenstig und stur, tatsächlich zeichnet aber Achtsamkeit und Vorsicht ihr Handeln aus, und sie sind wertvolle Spiegel für den Umgang mit herausfordernden Widerständen. Sei es in schwierigen Lebenssituationen, mit widerspenstigen Partnern oder Mitarbeitern oder überall dort, wo wir an unsere Grenzen kommen. Wir erforschen die Besonderheiten der Esel und schauen uns ab, wie wir unterschätzte Ressourcen in uns und anderen aktivieren und nutzen können. Esel „lesen“ unsere Körpersprache genau und stellen uns wertvolle Informationen zur Verfügung, wo wir im Alltag unsere Kraft nicht effizient nutzen. Durch die freundliche und verbindende Art des Esels lernen wir unsere Grenzen zu achten und dabei den Rest der Welt nicht aus den Augen zu verlieren. In diesem neuen Lernkonzept aus Theorie (online) und Praxis (in der Eselschule) erfahren Sie die besondere Kraft einer Begegnung mit der Welt der Esel. Rufen Sie die theoretischen Grundlagen online ab und arbeiten Sie in ihrem eigenen Tempo – ganz flexibel. Der praktische Anteil des Kurses wird an individuell abgestimmten Terminen in der Eselschule absolviert. Eingeladen sind vor allem Menschen, die pädagogisch, therapeutisch und beratend tätig sind und Esel-Liebhaber, die ihr Wissen gerne in individueller Praxis vertiefen möchten. Die Kurszeit für den Theorie-Teil ist vom 27. Juli bis zum 14. August geplant; eine Teilnahme außerhalb dieses Zeitfensters ist ebenfalls möglich. Bei Fragen nehmen Sie Kontakt mit dem Bildungsbüro auf.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.