Veröffentlicht am 23. Juli 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Interessante Informationsveranstaltung im Haus Felsenkeller zum Thema „Krisenvorsorge“ – Am 06. August widmet man sich von 19:00 bis 21:00 Uhr einem Thema, das sicherlich viele beschäftigt.

Diese kostenfreie Informationsveranstaltung ist gewiss in Zeiten der Coronavirus-Pandemie für Viele von Interesse. Es wurde eine fiktive Situation zur Wirklichkeit. Das gewohnte Leben wurde aus der Bahn geworfen. Es kam zu teilweise gravierenden Veränderungen des als normal angesehenen Alltags – und das ohne Vorbereitung. Doch wie kann so eine Vorbereitung auf ein solches Ereignis überhaupt aussehen? Was ist sinnvoll, nachhaltig und vor allem mit dem Alltag vereinbar? Im Rahmen eines interaktiven Vortrags wird an diesem Abend ein grundlegender Überblick über mögliche Gefahren sowie die absoluten „must-haves“ erarbeitet. Allerdings wird es auch um die Grenzen der „haushaltsüblichen“ Vorsorge gehen. Im Anschluss wird es eine offene Fragerunde geben, um Antworten auf die Fragen des (Über-)Lebens zu finden. Tim Baldus (erfahrener Erste-Hilfe-Ausbilder und waschechter, Westerwälder Naturbursche) gestaltet nicht nur diesen Abend, sondern bietet auch ein Outdoor-Wochenende im August im Haus Felsenkeller an. Auch hierzu können Sie sich umfassend informieren lassen.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.