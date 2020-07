Veröffentlicht am 22. Juli 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Im Haus Felsenkeller geht die Literaturwerkstatt in eine neue Runde – Ab 05. August (19:30 bis 22:00 Uhr) setzt der Arbeitskreis mit neuen Themen seine kreativen Aktivitäten fort.

Der Arbeitskreis der Literaturwerkstatt bietet die Gelegenheit, die Arbeit an ausschließlich eigenen Texten mit anderen Schreibenden zu besprechen und zu bedenken. Der Austausch erweitert die eigene Ausdrucks- und Gestaltungsfähigkeit. Darüber hinaus lässt sich so manches über das Handwerkszeug des Schreibens dazulernen. Die Treffen – jeden ersten Mittwoch eines Monats – finden jeweils zu einem unterschiedlichen Motto statt, es bleibt aber immer genügend Raum auch andere Themen zu bearbeiten. Es wird z.B. um Lila Geschichten, Märchen, Masken, Fantasy, Kolumnen usw. gehen. Über die reine Textarbeit werden auch immer wieder andere Projekte angestoßen. Man darf also dabei sein, seine Ideen einbringen und neugierig sein.

Die Herbstlesung der Litaraturwerkstatt findet am Sonntag, den 04. Oktober von 15 bis 17 Uhr unter dem Motto „Pleiten, Pech & Pannen“ statt. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.