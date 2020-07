Veröffentlicht am 16. Juli 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Neues Yoga-Kursangebot im Haus Felsenkeller – Yoga Kurs im Felsenkeller. Man kann zwischen einem „normalen“ Kurs vor Ort und einem Online-Angebot wählen. Am Donnerstag, 30. Juli geht es los.

Yoga ist ein ganzheitlicher Weg. Die Teilnehmer erleben und erfahren die Prinzipien und Körperhaltungen des Yoga und unternehmen dabei eine Reise durch den eigenen Körper. Bisher kaum spürbare Körperregionen werden wahrgenommen, gekräftigt und gedehnt. Der Körper dient als Objekt und steht im Fokus, der Geist kann sich beruhigen. Yoga kann dazu beitragen das allgemeine Wohlbefinden ganzheitlich zu verbessern. Schwerpunkt des Kurses ist das Wiedererlernen der Tiefenatmung (Pranayama) sowie die Ausführung von unterschiedlichen Körperhaltungen (Asanas).

Ergänzend zum Präsenzkurs vor Ort im Felsenkeller gibt es ein neues Online-Angebot, das Sie zeit- und ortsunabhängig ganz individuell nutzen können. Der Umfang entspricht in etwa einem üblichen Kurs, kann aber durch die Bereitstellung online intensiver genutzt werden. Marita Wäschenbach, Yoga-Übungsleiterin, Nordic-Walking-Instructor, konzipierte beide Angebote und leitet gewohnt kompetent an. Beide Kursangebote beginnen am Donnerstag, den 30.07. und enden am Donnerstag, den 17.09. Der Präsenzkurs findet an acht Terminen statt, der Online-Kurs ist individuell oft nutzbar. Beide Angebote kosten 96,00 €.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.