ALTENKIRCHEN – Im Haus Felsenkeller wurde in Kooperation mit der Eselschule ein neues E-Learning entwickelt

Veröffentlicht am 12. Juli 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Im Haus Felsenkeller wurde in Kooperation mit der Eselschule (www.dieEselschule.de) ein neues E-Learning entwickelt. Am Montag, 27. Juli geht es los: „Die Heldenreise – E-Learning: Übergänge kraftvoll nutzen“. Vielleicht hat die letzte Zeit große Entscheidungen gefordert und es musste etwas geopfert werden: Das vertraute Umfeld, Freiheit, die Arbeit, die Firma, Angehörige, Ideen und Wünsche. Die Heldenreise beschreibt den Prozess und die Phasen der Wandlung (Metamorphose), die wir durchlaufen müssen, um eine neue Rolle, einen anderen Status oder eine neue Identität annehmen zu können und mit unserer ganzen Kraft in der Zukunft anzukommen. Altes muss verabschiedet und Neues willkommen geheißen werden. Die Heldenreise bietet eine kraftvolle Möglichkeit diese Zeit zu nutzen. Nur wenn unsere Geschichte wirklich integriert ist, können wir komplett in der neuen Zeit sein. In einem geschützten Raum schauen wir auf Ihre Geschichte und bestärken Ihre Sicherheit und Ihr Wissen. Diese Wiederangliederungsphase feiern wir mit einer Bestätigungszeremonie in diesem Kurs. Es handelt sich um ein Bildungsangebot, das online auf der Lernplattform abrufen werden kann. So kann jeder gemütlich, im sicheren Raum, in der eigenen Zeit herausfinden, wer er ist und wer er in Zukunft sein möchte. Es gibt Informationen, Übungen, Geschichten, Videos und Naturaufgaben. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, Kontakt zur Referentin aufzunehmen und Unterstützung zu erhalten. Die Kursgebühr beträgt 99 Euro. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.