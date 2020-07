Veröffentlicht am 3. Juli 2020 von wwa

HÖVELS – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 62 – Beifahrerin schwer verletzt – Am Donnerstagmittag, 02. Juli 2020, gegen 13:55 Uhr, befuhr eine 18jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Renault Clio die B 62 von Wissen kommend in Richtung Betzdorf. In einer Rechtskurve kam sie auf feuchter Straßenoberfläche aufgrund den Fahrbahnverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern, nach links von der Fahrbahn ab, rutschte durch den angrenzenden Straßengraben und prallte frontal gegen die Böschung. Die gleichaltrige Beifahrerin erlitt durch den Anstoß schwere Verletzungen und wurde mit dem RTW ins Krankenhaus zur stationären Behandlung eingeliefert. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Quelle: Polizei