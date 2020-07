Veröffentlicht am 3. Juli 2020 von wwa

HÖCHSTENBACH – Schwerer Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der B 8 Am Mittwochabend, 01. Juli 2020, gegen 22.10 Uhr, befuhr ein 26jähriger Autofahrer die B 8 von Steinen in Richtung Höchstenbach. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn und Alkoholeinfluss verlor er die Kontrolle über seinen PKW und kam von der Fahrbahn ab. Nach der Kollision mit einem Baumstumpf überschlug sich der PKW mehrfach und kam letztendlich in einem Waldstück auf dem Dach liegend zum Stillstand. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er war der einzige Fahrzeuginsasse. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Andere Verkehrsteilnehmer waren bei dem Unfall nicht involviert. Quelle: Polizei