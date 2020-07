Veröffentlicht am 3. Juli 2020 von wwa

ASBACH – Sachbeschädigungen in Asbach – Im Zeitraum von Freitag auf Samstag, 26. auf 27. Juni 2020, zwischen 09:00 und 11:00 Uhr, ist durch einen unbekannten Täter der Zaun längs des Rückhaltebeckens in der Talstraße in Asbach beschädigt worden. Ebenso wurde der Kotbeutelbehälter von seiner Halterung abgetrennt oder eventuell abgetreten. Täterhinweise liegen der Polizei bisher nicht vor. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei