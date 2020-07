Veröffentlicht am 3. Juli 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kühle Abwechslung nach langer Eiszeit in der DRK Tagespflege „Die Buche“. Nach einer langen, der Corona-Pandemie geschuldeten Pause, die für die Tagesgäste, deren Angehörige und auch das Personal endlos schien, konnte die Arbeit nun mit vielen Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen in reduziertem Umfang wieder aufgenommen werden. Nun sorgen immer wieder kleine „Highlights“ für gute Stimmung sowohl bei den Tagespflegegästen, als auch bei den Bewohnern im DRK Seniorenzentrum, zu dem die Tagespflegeeinrichtung gehört. Diesmal kam die Abwechslung in Form eines besonders leckeren Eisbechers mit frischen Erdbeeren auf Vanilleeis, der den Bewohnern des Seniorenzentrums und den Gästen der Tagespflege liebevoll kredenzt wurde. Als Topping rundeten Eierlikör, Schokosoße und Sahne den Augen- und Gaumenschmaus ab. Manchmal darf es eben etwas mehr sein. Besonders in den schwierigen Corona Zeiten, mit den damit verbundenen Einschränkungen, sind Abwechslungen dieser Art wichtig und willkommen. Gut, dass es endlich weiter geht! (anar) Fotos: DRK Seniorenzentrum