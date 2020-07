Veröffentlicht am 3. Juli 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Gewinner wurde ermittelt! – Heimtrainer geht nach Fürthen – „Große Verlosung“ war das Motto des DRK Ortsverein Altenkirchen-Hamm in Zusammenarbeit mit der Firma Intersport Hammer aus Altenkirchen. Im Zeitraum von März bis Juni konnten jeweils an einem Blutspendetermin in Altenkirchen, Weyerbusch und Hamm alle Blutspender an dieser Aktion freiwillig teilnehmen. Volker Hammer, Geschäftsführer Intersport Hammer und Vorsitzender der DRK Ortsverein Altenkirchen-Hamm, stellte hierzu einen schönen und hochwertigen Heimtrainer von Kettler zur Verfügung.

Als „neutrale Glücksfee“ stand dankenswerter Weise, Marcell Brenner (Kreisgeschäftsführer) zur Verfügung. Unter den wachsamen Augen von Volker Hammer und Holger Mies (Schatzmeister) wurde die verschlossene Box mit den Losen geöffnet, gut durchgemischt und das Gewinnerlos gezogen.

Das Glück traf auf Christian Keil auf Fürthen. Der Gewinner wurde telefonisch informiert und ein Termin zur Übergabe bei Intersport Hammer in Altenkirchen ausgemacht. Holger Mies bedankte sich bei Volker Hammer für die Bereitstellung des Heimtrainers und Marcell Brenner für die Unterstützung. Foto: DRK OV AK-HAMM