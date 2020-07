Veröffentlicht am 3. Juli 2020 von wwa

PUDERBACH – Karate Landestrainer im KSC – Erstes Event war ein voller Erfolg – Nach der neuesten Corona Verordnung darf wieder Sport in Gruppen zu maximal zehn Personen betrieben werden. Im KSC ging es gleich los mit Landestrainer Marcus Gutzmer. Viele haben es sehr vermisst.… das gemeinsame Training mit Impulsen von Außen. Nachdem am 24. Juni die Regelungen für den Sport wieder etwas gelockert wurden, hat das KSC kurzerhand 4 Zelte aufgebaut und darin Matten ausgelegt und damit neben dem vorhandenen Trainingsraum Platz für das Training geschaffen.

In Gruppen zu maximal zehn Personen, konnte so für fast 40 Personen tolles Training angeboten werden. Für Marcus Gutzmer war es auch das erste Event nach mehreren Monaten Pause. Am Samstagabend gab es noch ein gemeinsames Grillen im Freien, welches trotz der Hygiene und Abstandsregeln sehr erfolgreich verlief.

Wer jetzt wieder Einsteigen möchte, kann jederzeit an einem unverbindlichen Probetraining teilnehmen. Unseren Kursplan findest du auf unserer Webseite: www.ksc-puderbach.de. Anmeldungen unter: 02684-956000. (ulne) Foto: KSC