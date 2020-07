Veröffentlicht am 3. Juli 2020 von wwa

KATZWINKEL-NIEDERGÜDELN – Illegale Müllentsorgung an der L 279 – Unbekannte Täter legten in der Zeit bis zum Dienstagnachmittag, 30. Juni 2020, 14:30 Uhr, insgesamt 20 Müllsäcke zwischen Niedergüdeln und Katzwinkel, links der L 279 im Bereich der ehemaligen Straßenführung ab. In den Säcken befand sich Dämmwolle. Hinweise zu den Umweltfrevlern nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei