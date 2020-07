Veröffentlicht am 2. Juli 2020 von wwa

GROSSMAISCHEID – Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss – Am frühen Dienstagabend. 30. Juni 2020, fiel den Polizeibeamten ein PKW auf, der mit hoher Geschwindigkeit von Kleinmaischeid nach Großmaischeid fuhr. Bei der daraufhin durchgeführten Verkehrskontrolle konnten bei dem 27jährigen Fahrzeugführer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein anschließend freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Während den polizeilichen Maßnahmen warf der Betroffene eine in Frischhaltefolie eingewickelte Substanz weg. Die Überprüfung ergab, dass es sich dabei um Betäubungsmittel handelt. Dem Mann wurden in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und die Fahrzeugschlüssel sowie das Betäubungsmittel sichergestellt. Quelle: Polizei