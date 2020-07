Veröffentlicht am 2. Juli 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Infoveranstaltung der Kreisvolkshochschule: „Was bedeutet das Coronavirus für Bildungseinrichtungen?“ – Corona beeinflusst fast alle Lebensbereiche, auch die Erwachsenenbildung ist aufgrund der Regelungen zur Eindämmung der Pandemie vielfach betroffen. Eine Infoveranstaltung der Kreisvolkshochschule Altenkirchen (KVHS) am Freitag, den 17. Juli (9 bis circa 12 Uhr) in den Räumen der KVHS beleuchtet daher die aktuellen Anforderungen an Einrichtungen bei der Organisation und Durchführung von Bildungsveranstaltungen.

Nach der ersten Corona-Welle öffneten zwischenzeitlich auch zahlreiche Bildungsträger in der Region schrittweise ihre Pforten: Die Erwachsenen- und Weiterbildung findet aktuell irgendwo zwischen gar nicht, online oder angepasst an die Abstandsregelungen statt. Auf jeden Fall bleiben meist viele Fragen, die es oft in akribischer Kleinarbeit zu klären gilt. Es kristallisiert sich jedoch eine grundsätzliche Vorgehensweise heraus, die allen Schutzkonzepten zugrunde liegt und die auf gute Organisation der Träger auf der einen und Eigenverantwortung auf der anderen Seite setzt.

Die kostenfreie Infoveranstaltung unter Leitung von Holger Telke, zuständig für die Coronahotline des Ordnungsamtes der Kreisverwaltung, greift das Thema „Veranstaltungen im Innen- und Außenbereich“ auf: „Wie organisiere ich diese, wie werden die Behörden eingebunden und wie reagiere ich als Träger flexibel, aber zielführend auf neue Erkenntnisse und Verordnungen?“ Die aktuellen Verordnungsstände werden berücksichtigt, eigene Hygienepläne der Teilnehmerinnen und Teilnehmer können besprochen werden.

Anmeldungen für die kostenfreie Infoveranstaltung nimmt die Geschäftsstelle der KVHS entgegen (Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de).