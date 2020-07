Veröffentlicht am 1. Juli 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kreisverwaltung gratuliert drei Hochschulabsolventen – Gratulation vom Chef: Landrat Dr. Peter Enders konnte Ende Juni Elise Wittgen, Niklas Helzer und Enrico Groß zum Abschluss ihres dreijährigen dualen Verwaltungsstudiums an der Hochschule für öffentliche Verwaltung (HöV) in Mayen beglückwünschen und ihnen die Abschlussurkunden mit dem akademischen Grad des „Bachelor of Arts (B. A.)“ überreichen.

Im Rahmen von drei Studienabschnitten an der Verwaltungshochschule sowie in mehreren praktischen Abschnitten erlernten sie das Rüstzeug für ihre neuen Aufgaben. Elise Wittgen und Enrico Groß werden nun beim Jugendamt der Kreisverwaltung in Altenkirchen eingesetzt, Niklas Helzer in der Abteilung Ordnung und Verkehr.

Landrat Enders und Büroleiter Norbert Schmauck gratulierten den erfolgreichen Hochschulabsolventen. „Eine fundierte Ausbildung bildet das Grundgerüst, um die Dienstleistungen der Kreisverwaltung auch zukünftig in hoher Qualität durch gute Mitarbeiter sicherstellen zu können“, so Enders.

Foto: Niklas Helzer, Elise Wittgen und Enrico Groß (vorne, von links) haben ihren Abschluss an der Hochschule für öffentliche Verwaltung (HöV) in Mayen in der Tasche. Büroleiter Norbert Schmauck und Landrat Dr. Peter Enders (hinten, von links) gratulierten. (Foto: Kreisverwaltung Altenkirchen)