Veröffentlicht am 2. Juli 2020 von wwa

KREIS NEUWIED – Landrat Hallerbach wirbt für „Mein Neuwieder Becher“ – Erhältlich im Bürgerbüro der Kreisverwaltung – Der Vertrieb des „Mein Neuwieder Becher“, eine Gemeinschaftsproduktion vom Stadtmarketing Neuwied und der Kreisverwaltung geht in eine neue Runde und ist jetzt auch im Bürgerbüro der Kreisverwaltung erhältlich. Den Einweg Café-to-go-Bechern haben Stadt und Landkreis Neuwied den Kampf angesagt und bieten den „Café-To-Go“ -Kunden gemeinsam eine attraktive Alternative: den „Mein Neuwieder Becher“. Zehn Verkaufsstellen beteiligen sich mittlerweile an der Aktion für mehr Nachhaltigkeit und damit weniger Abfall. Die Becher werden für 4,90 Euro unter anderem im Bürgerbüro der Kreisverwaltung Neuwied verkauft.

„Dass die Jugendfirma (Jufi) der Ludwig-Erhard Schule (LES) und die Kantine der David-Roentgen Schule die „Mein Neuwied Becher“ an die Schüler und Lehrerschaft verkauft, ist eine Supersache. Kinder und Jugendliche sind hervorragende Multiplikatoren und zeigen sich für Neuerungen, die die Umwelt betreffen sehr aufgeschlossen“, freut ich Landrat Achim Hallerbach über das Engagement der Schülerinnen und Schüler.

Bereits im letzten Jahr regte die Ludwig-Erhard-Schule bei Gabi Schäfer, Stabsstelle „Energie, Klima und Umwelt“ der Kreisverwaltung, ein Mehrwegsystem an. Mit dem „Mein Neuwieder Becher“ ist ein erster Schritt getan. Die erste Auflage mit 3.000 Stück ist nun unter anderem auch im Bürgerbüro der Kreisverwaltung erhältlich.

Je nach Nachfrage wird es eine Neuauflage mit weiteren Motiven geben.

Motiv und Design wurden von der Firma DoppelDü entworfen und zieren den hochwertigen Becher mit Pegelturm und Rheinbrücke. Der Becher ist in Deutschland produziert und aus Bisphenol (BPA)-freiem Qualitätskunststoff hergestellt, spülmaschinenfest und ohne Deckel auch für die Mikrowelle geeignet. Mit Deckel ist der Becher auch als Vorratsdose verwendbar.

Die Initiatoren würden sich freuen, wenn der Becher als Geschenk oder Souvenir über die Stadtgrenzen von Neuwied bekannt und genutzt würde. „Um ein richtiges Mehrwegsystem zu schaffen, müssen wir auch weiterhin informieren und für den Einsatz des Bechers werben. Auf unseren Plakaten „Müll fasten“, sowie mit dem QR-Code, der auf jedem Becher zu finden ist, erhält man Informationen darüber, welche Betriebe den benutzten Becher gegen einen neuen tauschen und auffüllen“, so Gabi Schäfer.

Bestellungen, Fragen und Informationen zur Teilnahme an dem Pfandsystem können Sie per E-Mail an gabi.schaefer@kreis-neuwied.de oder per Telefon: 02631- 803 650 richten.

Foto: (v.l.) Gabi Schäfer von der Stabsstelle „Energie, Klima und Umwelt“ präsentiert mit Landrat Achim Hallerbach und der Mitarbeiterin des Bürgerbüros Andrea Angemeer den neuen „Mein Neuwieder Becher“, der im Bürgerbüro für 4,90 Euro erhältlich ist.