Veröffentlicht am 3. Juli 2020 von wwa

KREIS NEUWIED – Ferienbetreuungen in den Sommerferien im Kreis Neuwied – Die Corona-Krise stellt alle vor neue Herausforderungen. In vielen gesellschaftlichen Bereichen gehören Einschränkungen leider immer noch zur täglichen Arbeit. Dies betrifft nicht nur Schulen und Kindergärten, auch die Ferienbetreuungen vor Ort sind davon betroffen.

In den einzelnen Verbandsgemeinden werden auch in diesem Sommer unterschiedliche Ferienfreizeiten stattfinden. Allerdings sind diese jeweils abhängig von den Möglichkeiten und den zur Verfügung stehenden Ressourcen vor Ort. Bitte haben Sie Verständnis, wenn in der aktuellen Situation Betreuungsangebote nur eingeschränkt und nicht im gewohnten Umfang stattfinden können.

Bei Fragen bezüglich einzelner Angebote kontaktieren Sie bitte den jeweiligen Ausrichter vor Ort.