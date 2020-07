Veröffentlicht am 1. Juli 2020 von wwa

DIERDORF – Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in Dierdorf – In der Rosenstraße in Dierdorf kam es wiederholt zu Sachbeschädigungen an PKW. Unbekannte Täter zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand die Fahrzeuge. Bei den beschädigten Fahrzeugen handelt es sich um einen schwarzen VW Polo und einen schwarzer BMW Kombi.

Der Tatzeitraum der Sachbeschädigung an dem schwarzen PKW VW Polo konnte auf die Nacht vom 20. auf 21. Juni 2020 eingegrenzt werden.

Die Tatzeit der Sachbeschädigung des schwarzen PKW BMW Kombi war am 21. Juni 2020 von 13:00 bis 14:00 Uhr. Bereits im Vormonat sind drei Beschädigungen an Fahrzeugen in der Rosenstraße angezeigt worden. Die Täter konnten bisher nicht ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei