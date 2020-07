Veröffentlicht am 30. Juni 2020 von wwa

KOBLENZ – Festnahme eines Rauschgifthändlers in Koblenz – Am Montag, 29. Juni 2020, konnte ein bereits einschlägig in Erscheinung getretener und unter Bewährung stehender Mann in Koblenz Güls festgenommen werden. Der Mann wird belastet im Sommer 2019 mehrfach mit Amphetamin in nicht geringen Mengen gehandelt zu haben. Bei der aktuell durchgeführten Wohnungsdurchsuchung der Freundin des Beschuldigten, in der sich dieser unangemeldet verborgen hielt, konnten rund 800g Amphetamin, circa 300 Ecstasy-Tabletten, geringe Mengen Kokain und Handelsutensilien sichergestellt werden.

Der Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Koblenz dem Haftrichter vorgeführt, der antragsgemäß Haftbefehl erließ und anschließend in die JVA gebracht. Die Ermittlungen durch das Fachkommissariat dauern an. Quelle: Polizei