Veröffentlicht am 30. Juni 2020 von wwa

WISSEN – Sachbeschädigung an Gartenpool in Wissen – Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Sonntag bis Montag, 28. bis 29. Juni 2020, zwischen 20:00 und 14:45 Uhr einen hinter dem Haus aufgestellten Gartenpool. Der 2 x 4 Meter große Pool wies im unteren Bereich drei senkrecht verlaufende Einschnitte auf, aus denen das Wasser ausgelaufen war. Der Schaden beträgt circa 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei