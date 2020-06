Veröffentlicht am 30. Juni 2020 von wwa

SCHEUERFELD – Diebstahl eines älteren PKW in Scheuerfeld – Nach Mitteilung an die Polizei Betzdorf soll es zwischen dem 28. und 29. Juni 2020, zwischen 17 und 22 Uhr zum Diebstahl eines älteren PKW Mercedes A Klasse in silber von einem Firmengelände in Scheuerfeld gekommen sein. Die Polizei bittet um Hinweise zum Täter oder zu sonstigen Wahrnehmungen um den genannten Zeitraum. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 – 926 0. Quelle: Polizei