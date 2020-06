Veröffentlicht am 30. Juni 2020 von wwa

BRACHBACH – Unerlaubte Schuttentsorgung im Bereich einer Baustelle an der K 97 – Der Polizei wurde am Montag, 29. Juni 2020, mitgeteilt, dass im Bereich einer Baustelle an der K97 in der Gemarkung Brachbach größere Mengen Bauschutt unerlaubt abgeladen wurden. Der Verursacher ist unbekannt. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Verursacher und weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die unerlaubte Entsorgung von Müll jeglicher Art ordnungswidrig und unter gewissen Umständen strafbar ist, zudem entstehen hierdurch vermeidbare Belastungen die die Umwelt und die Gesellschaft zu tragen haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 – 926 0.