Veröffentlicht am 1. Juli 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kreisvolkshochschule setzt Gesundheitskurse „Fit Mix“ outdoor fort – Endlich kann auch die Kreisvolkshochschule Altenkirchen (KVHS) ihr Sportangebot wieder starten, allerdings vorerst – wegen Einhaltung der pandemiebedingten Abstands- und Hygienebestimmungen – nur mit Kursen im Freien: Für alle, die auch in den Ferien Spaß an Fitness und Outdoortraining haben, bietet die KVHS ab Dienstag, 7. Juli, die beiden Kräftigungskurse „Fit Mix“ an.

Mit hoher Intensität startet der Kurs mit einem Konditions-Aufwärmprogramm, das auch die Fettverbrennung fördert. Danach folgen Kräftigungsübungen mit und ohne Zusatz-Kleingeräte. Zum Ende der Stunde werden alle Körperregionen ausgiebig gedehnt, um die Muskelelastizität und Beweglichkeit zu verbessern. Einen Ausklang erhält der Kurs mit ein paar Entspannungsminuten. Die Kurse finden bei schönem Wetter draußen statt. Bei schlechtem Wetter wird der Termin kurzfristig um eine Woche nach hinten verschoben. Die Termine werden mit Kursleiterin Svenja Lichtenthäler immer kurzfristig abgesprochen, ausgefallene Termine werden nachgeholt.

Beide Kurse finden ab Dienstag, 7. Juli, mit insgesamt zehn Terminen in der Zeit von 18.45 bis 19.45 Uhr oder von 20 bis 21 Uhr auf der Gymnastikwiese im Sportzentrum Altenkirchen (Glockenspitze) statt. Eine Schnupperstunde ist möglich. Die Teilnahme kostet 50 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule entgegen (Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de).

Foto: Unter Leitung von Svenja Lichtenthäler starten bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen zwei „Fit Mix“-Kurse. (Foto: Kreisvolkshochschule)