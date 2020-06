Veröffentlicht am 30. Juni 2020 von wwa

BETZDORF – Einbruch in die Bertha von Suttner-Schule und in die IGS in Betzdorf – Am Sonntagmorgen, 28. Juni 2020, wurden der Polizei zwei Einbrüche in Schulen gemeldet. Die Tatzeit erstreckt sich jeweils von Freitagabend bis Sonntagmorgen. In der Straße „Auf dem Bühl“ in Betzdorf drangen die unbekannten Täter über die Herrentoilette im Untergeschoss in die Bertha-von-Suttner-Schule ein. Hier wurden verschiedene Räumlichkeiten aufgebrochen und durchsucht. Letztendlich entwendeten sie einen Safe aus einem Holzschrank. Es entstand erheblicher Sachschaden, weil die Täter zusätzlich noch verschiedenes Inventar und Mobiliar beschädigten und zerstörten.

In der Kirchener Straße in Betzdorf hebelten die unbekannten Täter im rückwärtigen Bereich der IGS eine Fensterscheibe auf und verschafften sich Zutritt zur Schule. Hier begaben sie sich zunächst zum Schulbüro und entnahmen dort mehrere Schlüssel für verschiedenste Räume. Diese Räume wurden verwüstet und es entstand ebenfalls ein erheblicher Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde lediglich eine Porto-Kasse entwendet. Aufgrund der Vorgehensweise ist von einem Tatzusammenhang auszugehen.

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei