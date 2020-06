Veröffentlicht am 30. Juni 2020 von wwa

WISSEN – Versuchter besonders schwerer Fall des Diebstahls – Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug – In der Zeit von Freitag bis Sonntag, 26. bis 28. Juni 2020, zwischen 05:00 und 09:00 Uhr, parkte eine 55jährige Fahrzeughalterin ihren weißen Nissan Juke auf dem Parkdeck des Regio-Bahnhofs. In dieser Zeit zertrümmerten unbekannte Täter die Seitenscheibe der Fahrertür ihres Fahrzeugs. Die Tür wurde nicht geöffnet und es wurde offensichtlich nichts aus dem Fahrzeug entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei