Veröffentlicht am 29. Juni 2020 von wwa

MITTELHOF – Fahrradunfall auf der K 126 – Fahrradfahrerin schwer verletzt – Am Sonntagnachmittag, 28. Juni 2020, gegen 14:25 Uhr, befuhr eine 55jährige Radfahrerin mit ihrem Pedelec einen Waldweg in der Gemarkung Mittelhof aus Richtung der K 126 / Mobilheimpark kommend in Fahrtrichtung Dauersberg. An einer starken Steigung verlor sie aufgrund zu geringer Geschwindigkeit das Gleichgewicht, kippte plötzlich mit dem Pedelec zur Seite und stützte sich mit dem rechten Fuß am Boden ab. Dabei brach sie sich das Fußgelenk und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Quelle: Polizei