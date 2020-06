Veröffentlicht am 29. Juni 2020 von wwa

LINKENBACH – Einbruch in Jagdhütte in Linkenbach – Am frühen Samstagabend, 27. Juni 2020, wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in eine Jagdhütte in Linkenbach eingebrochen waren. Es wurde augenscheinlich nichts entwendet, allerdings wurde anschließend ein vor Ort aufgefundener Feuerlöscher im Haus entleert.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei