Veröffentlicht am 29. Juni 2020 von wwa

BREITSCHEID – Versuchter Einbruch in ein Wochenendhaus in Breitscheid – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 27. auf 28. Juni 2020, haben unbekannte Täter die Außentür eines Wochenendhauses in Breitscheid, Ortsteil Bleischeid, aufgehebelt. Die Täter gelangten zu einem Lagerraum, von dem aus man keinen Zutritt zu anderen Gebäudeteilen hat. Dort waren keine Gegenstände von bedeutendem Sachwert gelagert. Die Täter verließen ohne Beute das Anwesen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei