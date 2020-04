NORKEN – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 414 in Höhe der Ortschaft Norken – Motorradfahrer tödlich verunglückt

Veröffentlicht am 30. April 2020 von wwa

NORKEN – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 414 in Höhe der Ortschaft Norken – Motorradfahrer tödlich verunglücktAm Mittwochnahmittag, 29. April 2020, gegen kurz nach 15 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 414, zwischen Hachenburg und Bad Marienberg, in Höhe der Ortschaft Norken, ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 40jähriger Motorradfahrer ums Leben kam. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhren mehrere PKW die B 414 in Richtung Bad Marienberg. In dem Bereich, in dem die B 414 zwischen Norken und Kirburg in Richtung Bad Marienberg zweispurig verläuft, überholte ein 26jähriger PKW-Fahrer eine Fahrzeugschlange. Der ebenfalls in Richtung Bad Marienberg fahrende Motorradfahrer fuhr aus bisher nicht geklärten Umständen auf den überholenden PKW auf und stürzte mit seinem Motorrad so schwer, dass er noch an der der Unfallstelle verstarb. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Unfallstelle war bis gegen 19:30 Uhr gesperrt. Quelle: Polizei