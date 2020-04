Veröffentlicht am 30. April 2020 von wwa

MITTELHOF – Verkehrsunfall in Mittelhof – Am Mittwochvormittag, 29. April 2020, gegen 11:10 Uhr, fuhr eine 69jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Toyota Verso rückwärts von einem Parkplatz auf die Martin-Schmidt-Str. und kollidierte mit dem VW-Bus (Deutsche Post) eines 35jährigen Fahrzeugführers, der auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite hielt. Die 69jährige gab an, den Bus nicht bzw. zu spät gesehen zu haben. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 7.000 Euro. Quelle: Polizei