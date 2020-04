Veröffentlicht am 30. April 2020 von wwa

NIEDERBIEBER – Informa stellt Mund- Nasenschutzmasken her – Nachdem die Corona-Pandemie auch Deutschland erreicht hatte, war schnell klar, dass der Bedarf an Behelfs-Mund-Nasen-Schutz (BMNS) enorm groß werden wird. So wurden die Erfahrungen und das Potential der Schneiderei von Informa genutzt und die Maskenproduktion schnell in Gang gebracht.

Sehr dankbar waren man in dieser Situation über die langjährigen Kontakte zu Stofflieferanten und Kurzwarenhändlern, da erforderliches Material in den Geschäften schnell ausverkauft war. Und sehr, sehr schnell war auch Informa ausverkauft, sodass auch das Beratungsteam mit in die Produktion einsteigen durfte. Durch das Fenster schaut man in das Büro der Chefin Heike Louis hinein. Von diesem Fenster aus läuft auch jetzt noch der Verkauf bzw. die Bestellungen der Masken montags bis freitags von 9 bis 14 Uhr.

Was vorrätig ist, wird gerne direkt am Fenster verkauft. Falls das Passende gerade nicht da ist, werden Bestellungen mit Liefertermin aufgenommen. Jede Maske kostet 5,50 Euro und besteht aus doppelt genähter Baumwolle, die man bei 60 Grad waschen kann. Natürlich halten die Masken auch eine Kochwäsche aus, verblassen dann aber schneller.

Auch die Herstellung von Kindermasken wurde schon früh ins Programm aufgenommen. Sehr beliebt sind hier Masken mit Einhörnern und Piraten, die gerne auch individuell ans Kind angepasst werden.

Man merkte aber auch flott, dass so ein „normaler“ Mundschutz für Gehörlose nicht wirklich geeignet ist. Im Dialog sind Hörgeschädigte immer auch auf das Mundbild angewiesen, das mit einem üblichen Mundschutz komplett weg fällt. Ein Modell mit Sichtfenster musste her und wurde schnell entwickelt.

Die Dolmetscherin Elena Parfenov wurde zur Testerin und nach einer Woche war klar, dass wir dieses Modell auch guten Gewissens verkaufen können. Vorbestellungen bitte unter hhawacker@informa.org oder 02631 917110. Es wird derzeit eine Woche Bearbeitungszeit bei haushaltsüblichen Mengen benötigt. Foto: Informa