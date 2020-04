Veröffentlicht am 30. April 2020 von wwa

RLP – Zum Tag der Arbeit 2020: Beschäftigte leisten in der Krise Außergewöhnliches – daran erinnert ver.di am 1. Mai digital und mit Transparenten auf 3 Schiffen zwischen Ludwigshafen und Mainz, zwischen Vallendar und Koblenz und in Saarbrücken – Millionen von Beschäftigten haben in der aktuellen Corona Krise unter schwierigen Bedingungen sichergestellt, dass in unserer Gesellschaft die systemrelevanten Bereiche funktionieren, dafür gab es zu recht viel Anerkennung und Lob.

Michael Blug, ver.di Landesbezirksleiter sagt dazu: „Es ist gut, wenn für die aktuell besonders belasteten Beschäftigten geklatscht wird. Aber die Beschäftigten –besonders in den systemrelevanten Bereichen- verdienen mehr. Jetzt und nach der Krise“

Darauf wollen der DGB und seine Einzelgewerkschaften auch an diesem 1. Mai aufmerksam machen, allerdings in besonderer Form. Es gibt keine Veranstaltungen oder Versammlungen in der Öffentlichkeit.

Neben den vielen digitalen Aktionen des DGB und seiner Einzelgewerkschaften startet ver.di im Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saarland zusätzlich eine besondere Aktion. 3 Schiffe fahren mit Transparenten auf dem Rhein und der Saar.