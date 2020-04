Veröffentlicht am 30. April 2020 von wwa

NEUWIED – Verkehrsunfallflucht in Neuwied – Am Dienstagnachmittag, 28. April 2020, gegen 15:15 Uhr befuhren zwei PKWs hintereinander die Berggärtenstraße in Neuwied von der Eishalle kommend in Richtung den beiden Tankstellen. Der spätere Unfallverursacher befuhr die Straße in entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Shelltankstelle setzte der Unfallverursacher in der Kurve zum Überholen an und befuhr dazu die Gegenfahrbahn. Die beiden entgegenkommenden PKWs mussten daraufhin stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei fuhr aber der hintere dem vorderen PKW auf. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Der eigentliche Unfallverursacher entfernte sich einfach von der Unfallstelle. Die Beteiligten beschreiben dessen Fahrzeug als weißen PKW, in der Größe eines Ford Fiesta. Bei dem Kennzeichen soll es sich um die Stadtkennung MY oder MYK handeln mit drei Ziffern.

Die Polizei Neuwied bittet um Hinweise zur Ermittlung des Unfallverursachers unter 02631-8780 oder pineuwied@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei