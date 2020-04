Veröffentlicht am 29. April 2020 von wwa

CORONA – MAINZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Reproduktionszahl zu Corona-Infektionen – Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 5.996 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 162 Todesfälle und 4.694 genesene Fälle.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Neuerkrankte* letzte 14 Tage pro 100.000 Ahrweiler 120 1 111 3 Altenkirchen 147 9 94 15 Alzey-Worms 208 5 128 36 Bad Dürkheim 321 9 254 16 Bad Kreuznach 186 2 139 6 Bernkastel-Wittlich 129 2 110 4 Birkenfeld 81 0 68 5 Bitburg-Prüm 169 3 138 6 Cochem-Zell 126 1 121 2 Donnersbergkreis 116 3 81 7 Germersheim 137 5 110 9 Kaiserslautern 97 0 82 1 Kusel 86 1 75 1 Mainz-Bingen 383 14 271 16 Mayen-Koblenz 341 12 289 3 Neuwied 216 4 185 2 Rhein-Hunsrück 172 3 137 17 Rhein-Lahn-Kreis 152 5 131 2 Rhein-Pfalz-Kreis 206 3 167 8 Südliche Weinstr. 145 2 126 4 Südwestpfalz 105 3 90 2 Trier-Saarburg 175 5 131 7 Vulkaneifel 109 3 94 3 Westerwaldkreis 326 20 254 4 Stadt Frankenthal 41 2 30 8 Kaiserslautern 117 3 84 5 Koblenz 253 15 190 17 Landau i.d.Pfalz 56 0 48 6 Ludwigshafen 267 2 200 11 Mainz 504 16 342 34 Neustadt Weinst. 92 1 85 4 Pirmasens 30 0 26 0 Speyer 73 0 51 32 Trier 96 1 85 2 Worms 179 7 136 24 Zweibrücken 35 0 31 3

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen. Als Neuerkrankte* gelten alle Menschen, bei denen in den letzten 14 Tagen eine COVID-19 Erkrankung laborbestätigt festgestellt wurde. Bezogen auf die Bevölkerungszahl des jeweiligen Kreises (in Fälle/100.000 Einwohner) wurden die Kreisinzidenzen ermittelt.

Reproduktionszahl zu Corona-Infektionen

Die aktuellen Schätzungen zum Infektionsgeschehen in Rheinland-Pfalz bewegen sich mit einer Reproduktionszahl von 0,9 nach wie vor knapp unter der Marke von 1, die für eine gleichbleibende Zahl an Neuansteckungen steht. Der Wert entspricht damit dem Bundesschnitt.

Simulationen haben eindrucksvoll gezeigt, dass schon ein Wert von wenig über 1 wieder eine exponentielle Ausbreitung bedeuten würde, die möglicherweise unser Gesundheitssystem überlasten könnte. „Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass diese Schätzungen immer nur auf Daten der Vergangenheit basieren, dann ist klar, dass wir weiterhin sehr vorsichtig sein müssen. Es gilt weiter sehr genau zu beobachten, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt“, so Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler.

„Noch wissen wir nicht, wie sich die bereits umgesetzten und beschlossenen Öffnungen auf die Infektionsgeschehen auswirken. Mir ist wichtig, dass uns allen gemeinsam bewusst ist: Wir müssen gemeinsam Verantwortung übernehmen und weiter nach dem Motto vorgehen: Ich schütze dich – Du schützt mich. Das allerwichtigste ist, weiterhin Abstand zu halten und sich bei Beschwerden testen zu lassen, damit wir schnell erkennen, wo das Virus wieder auftaucht, bevor neue lange Infektionsketten entstehen“, betonte Ministerin Bätzing-Lichtenthäler.