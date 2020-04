Veröffentlicht am 29. April 2020 von wwa

SCHÖNSTEIN – Verkehrsunfall in Schönstein – Kind verletzt – Autofahrer begeht Verkehrsunfallflucht – Am Mittwochnachmittag, 29. April 2020, gegen 14:10 Uhr, befuhr ein siebenjähriger Junge mit seinem Fahrrad die Straße „Auf den Stöcken“ in Schönstein und bog nach rechts in die Straße „Auf den Hüllen“ in Richtung Mittelhof ein. Ein 69jähriger Fahrzeugführer eines Audi Q3 befuhr die für ihn abschüssige Straße „Auf den Hüllen“ in Fahrtrichtung Wissen. Nach Zeugenangaben fuhr das Kind mit seinem Fahrrad „viel zu schnell“ und kam beim Einbiegen auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte es mit dem Audi Q3 und stürzte zu Boden. Das Kind wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der 69jährige blieb zunächst am Unfallort. Als der Notarztwagen eintraf entfernte er sich, ohne seine Personalien zu hinterlassen, unerlaubt von der Unfallstelle. Quelle: Polizei