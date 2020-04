Veröffentlicht am 29. April 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – VdK Ortsverband Altenkirchen – Absage von Veranstaltungen – Im Jahresprogramm des VdK Ortsverbandes Altenkirchen für 2020 standen in Kürze folgende Veranstaltungen an. Am 24. Juni der Tagesausflug nach St. Goarshausen und mit dem Schiff nach Rüdesheim, und am 8. August die jährliche Grillfeier mit Ehrungen in Gieleroth im Bürgerhaus.

Der Vorstand geht davon aus, dass die Corona-Pandemie das tägliche Leben noch das ganze Jahr verfolgen wird und auch weiter Einschränkungen und Bestimmungen erlassen werden. Selbst wenn es abklingt heißt das nicht, dass es keine Risiken mehr gibt.

Wegen der momentanen gesetzlichen Auflagen, Verordnungen und um die Gesundheit der eigenen Mitglieder zu schützen, müssen die Tagesfahrt und das Grillfest abgesagt werden. Um ein Risiko zu vermeiden und gesundheitliche Komplikationen zu ersparen, mussten diese beiden Entscheidungen getroffen werden. Die geplanten Ehrungen werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.