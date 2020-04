Veröffentlicht am 29. April 2020 von wwa

A K T U E L L – NORKEN – Schwerer Verkehrsunfall auf der B414 in Höhe der Ortschaft Norken – B 414 gesperrt – Am Mittwochnachmittag, 29. April 2020, gegen 15:10 Uhr kam es auf der B414 zwischen

Hachenburg und Kirburg, in Höhe der Ortschaft Norken, zu einem schweren Verkehrsunfall. An diesem Unfall sind mehrere Fahrzeuge beteiligt. Aktuell ist die Bundesstraße an dieser Stelle voll gesperrt.