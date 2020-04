Veröffentlicht am 29. April 2020 von wwa

OBERHONNEFELD – Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B 256 – Am Dienstagmittag, 28. April 2020, ereignete sich auf der Bundesstraße 256 in Oberhonnefeld – Gierend ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Eine 29jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW mit Anhänger die Bundesstraße in Richtung Neuwied. Hierbei wurde der Anhänger infolge einer nicht angepassten Geschwindigkeit aufgeschaukelt. Die Fahrerin geriet in den Gegenverkehr und stieß mit der linken Front gegen den entgegenkommenden PKW einer 46jährigen Fahrzeugführerin. Die Unfallverursacherin drehte sich mit ihrem PKW samt Anhänger um 180 Grad und kam quer auf der Straße zum Stehen. Der PKW der Geschädigten wurde nach dem Aufprall in den angrenzenden Straßengraben geschleudert. Beide Fahrerinnen erlitten durch den Unfall Verletzungen. Die Verletzungen der Geschädigten wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen, so schätzt die Polizei, beträgt circa 45.000 Euro. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden durch Abschleppdienste von der Unfallstelle entsorgt. Quelle: Polizei