KLEINMAISCHEID – Unerlaubtes Entfernen eines Fahrradfahrers vom Unfallort in Kleinmaischeid

Veröffentlicht am 28. April 2020 von wwa

KLEINMAISCHEID – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Kleinmaischeid – Am Montagabend, 27. April 2020, gegen 18:50 Uhr wurde die Polizeiinspektion Straßenhaus über einen Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern in der Hauptstraße in Kleinmaischeid in Kenntnis gesetzt. Der unbekannte männliche Fahrradfahrer befuhr mit seinem Rad den Thalhauser Weg in Richtung Hauptstraße. An der Kreuzung Thalhauser Weg/Hauptstraße missachtete er die Vorfahrt der von links aus Richtung Dierdorf kommenden 42jährige Fahrradfahrerin. Es kam zur Kollision, bei der die Fahrerin stürzte und sich verletzte. Der Unfallbeteiligte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Feststellungen seiner Person und Art der Beteiligung zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei