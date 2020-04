Veröffentlicht am 28. April 2020 von wwa

WISSEN – Sachbeschädigung an Schaukasten in Wissen – Am Montag, 27. April 2020, in der Zeit von 17:00 bis 19:30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter einen Schaukasten am Jahrmarkthaus. Die Glasscheibe des Schaukastens wurde mit einem Pflasterstein eingeworfen. Hinweise bitte an die Polizeiwache Wissen. Quelle: Polizei