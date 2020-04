Veröffentlicht am 28. April 2020 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Verkehrsunfallflucht in Birken-Honigsessen – Ein unbekannter Fahrzeugführer eines Mercedes fuhr vor Montag, 27. April 2020, 06:00 Uhr, vermutlich rückwärts gegen einen Verteilerkasten der Telekom. An diesem entstand ein Schaden, so schätzt die Polizei, von circa 2.000 Euro. An der Unfallstelle wurde ein größeres Glasfragment eines vermutlich rechten Rücklichts eines Mercedes gefunden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher oder einem Mercedes mit beschädigtem Rücklicht geben können werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden. Quelle: Polizei