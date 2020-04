Veröffentlicht am 28. April 2020 von wwa

CORONA – KREIS NEUWIED – Fallzahlen bleiben auf 209 im Kreis Neuwied – Die Corona-Fallzahlen bleiben im Kreis Neuwied bei 209 Personen. Es kamen keine neuen Fälle hinzu. Hierunter sind drei Todesfälle sowie mittlerweile 181 Personen, die bereits aus der Quarantäne entlassen werden konnten. Die Summe der Fälle verteilt sich auf die Kommunen wie folgt:

Kommune Positive Fälle Todesfälle Stadt Neuwied 75 1 VG Asbach 30 1 VG Bad Hönningen 15 VG Dierdorf 5 1 VG Linz 21 VG Puderbach 10 VG Rengsdorf-Waldbreitbach 30 VG Unkel 23

In der Fieberambulanz in Neuwied ist das neue „Drive-In“ System erfolgreich angelaufen. „Der Ablauf funktioniert reibungslos und es kommt nur zu kurzen Wartezeiten. Auch der reduzierte Personaleinsatz passt sehr gut,“ fasst Landrat Achim Hallerbach die ersten beiden Tage zusammen. Das vorherige System ist weiterhin in der Halle aufgebaut und sollten die Zahlen ansteigen, kann jederzeit das vorherige System wieder aktiviert oder parallel betrieben werden. Die Betriebszeiten der Fieberambulanz in Neuwied ist montags bis freitags von 8 bis 10 Uhr. Aufgrund des Feiertages ist die Fieberambulanz am Freitag, 1. Mai geschlossen.

Aufgrund von reduzierten Fallzahlen und ausreichend vorhandener Schutzausrüstung seitens der Kinderärzte, kann die kinderärztliche Corona-Sprechstunde wieder in den eigenen Praxisräumlichkeiten der Neuwieder Kinderärzte stattfinden. Wie bisher sollte sich vorab aber telefonisch mit dem jeweiligen Arzt in Verbindung gesetzt werden.