Veröffentlicht am 28. April 2020 von wwa

TORNEY – Für Unterstand: Ortsvorsteherin Grabis übergibt Petitionsliste – Den Grundschülern aus Torney, die zur Schule nach Oberbieber fahren, fehlt etwas: die überdachte Bushaltestelle. Über viele Jahre waren sie an den Unterstand gewöhnt, der im vergangenen Jahr bei einem Verkehrsunfall so stark in Mitleidenschaft gezogen worden war, dass er abgerissen werden musste. Die Bushaltestelle ist mittlerweile zwar renoviert worden, hat allerdings nun keine Überdachung mehr. Ihren Wunsch, wieder für ein Dach zu sorgen, haben die Eltern der betroffenen Schüler dem Torneyer Ortsbeirat in Form einer Unterschriftenliste übergeben. Ortsvorsteherin Petra Grabis reichte diese Liste nun weiter an Oberbürgermeister Jan Einig und Beigeordneten Ralf Seemann. Der Stadtvorstand versprach, den Wunsch der Eltern zu prüfen und möglichst rasch eine Entscheidung zu fällen.